У Литві кажуть, авіалінії не планують нових змін у рейсах через метеокулі з Білорусі

Керівник компанії "Литовські аеропорти" каже, що авіакомпанії не планують нових змін до графіка своїх рейсів з Вільнюса через нальоти метеокуль з Білорусі, що призводять до закриття повітряного простору.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Очільник "Литовських аеропортів" Сімонас Барткус заявив, що адміністрації не відомо про плани авіакомпаній переносити більше рейсів до Каунаса чи якось в інший спосіб змінювати графік, щоб зменшити ризик скасування рейсів.

"Ми постійно спілкуємося з усіма авіалініями, і вони сигналізують, що хочуть продовжувати літати до Вільнюса. Це означає, що авіалінії продовжують довіряти литовським аеропортам", – прокоментував Барткус у п’ятницю.

Посадовець нагадав, що цього тижня запустився навіть новий рейс – авіакомпанії flydubai з Вільнюса до Дубаю, а угорський лоукостер Wizz Air розширює свою базу в аеропорту додатковими літаками.

Минулого тижня перша авіакомпанія скасувала вечірній рейс у Вільнюс через регулярні інциденти з метеокулями.

Останній такий інцидент стався в ніч проти 7 грудня. Призупинення роботи аеропорту Вільнюса вплинуло на дев’ять рейсів і тисячу пасажирів.

9 грудня У Литві оголосили надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі.

За даними ЗМІ, посли ЄС у середу погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.