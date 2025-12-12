В Литве говорят, что авиакомпании не планируют новых изменений в рейсах из-за метеозондов

Руководитель компании "Литовские аэропорты" говорит, что авиакомпании не планируют новых изменений в расписание своих рейсов из Вильнюса из-за налетов метеозондов из Беларуси, которые приводят к закрытию воздушного пространства.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Глава "Литовских аэропортов" Симонас Барткус заявил, что администрации не известно о планах авиакомпаний переносить больше рейсов в Каунас или каким-либо другим способом изменять график, чтобы уменьшить риск отмены рейсов.

"Мы постоянно общаемся со всеми авиалиниями, и они сигнализируют, что хотят продолжать летать в Вильнюс. Это означает, что авиалинии продолжают доверять литовским аэропортам", – прокомментировал Барткус в пятницу.

Он напомнил, что на этой неделе запустился даже новый рейс – авиакомпании flydubai из Вильнюса в Дубай, а венгерский лоукостер Wizz Air расширяет свою базу в аэропорту дополнительными самолетами.

На прошлой неделе первая авиакомпания отменила вечерний рейс в Вильнюс из-за регулярных инцидентов с метеозондами.

Последний такой инцидент произошел в ночь на 7 декабря. Приостановка работы аэропорта Вильнюса повлияла на девять рейсов и тысячу пассажиров.

9 декабря в Литве объявили чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси.

По данным СМИ, послы ЕС в среду согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.