Перша авіакомпанія скасувала вечірній рейс у Вільнюс через інциденти з метеокулями

Фінська авіакомпанія Finnair через контрабандні повітряні кулі та операційні труднощі скасовує один вечірній рейс із Гельсінкі до Вільнюса.

Цю інформацію LRT підтвердили Литовські аеропорти (LTOU), передає "Європейська правда".

"Авіакомпанія Finnair вчора поінформувала служби аеропорту, що через операційні виклики і тимчасові обмеження повітряного простору, які в окремі періоди запроваджуються внаслідок гібридної атаки Білорусі, – скасовує вечірній, один із чотирьох рейсів, які виконують на цей момент щоденно, між Вільнюсом та Гельсінкі", – каже речник LTOU Тадас Васіляускас.

Уточнюється, що рішення стосується тільки одного рейсу, який зазвичай виконувався саме ввечері, і, як повідомляє авіакомпанія, діятиме до кінця лютого 2026 року.

Через повітряні кулі з контрабандою час вильоту вже змінювала авіакомпанія airBaltic.

Були також зсунуті на більш ранній час рейси за напрямком Краків-Вільнюс. Досі літак із Кракова прибував після опівночі, а після змін приземлятиметься у Вільнюсі о 17:40.

Також на більш ранній час перенесено і суботній рейс Мюнхен-Вільнюс. Зазвичай літак прилітав до Вільнюса о 22:15, а після змін прибуватиме о 18:55.

Через гібридну атаку режиму Білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства, протягом жовтня-листопада повітряний простір над вільнюським аеропортом через зафіксовані навігаційні позначки, характерні для повітряних куль, обмежувався 14 разів. Один раз повітряний простір було обмежено і над каунаським аеропортом.

За вказаний період було порушено загалом майже 320 рейсів, понад 45 тисяч пасажирів.

Востаннє аеропорт Вільнюса через метеокулі закривали ввечері 3 грудня.

У ніч на 1 грудня аеропорт у литовській столиці не працював 11 годин через 60 метеозондів, 40 з яких перебували в критичних місцях.

2 грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.