Прем’єр Бельгії приїхав до Стармера: говорити про "репараційну позику" Україні

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер 12 грудня прибув до Лондона на зустріч зі своїм британським колегою Кіром Стармером, однією з тем якої стане використання заморожених росактивів для виплати Україні "репараційної позики".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Велика Британія підтримала заклики в ЄС використати заморожені російські суверенні активи, більшість яких зберігається в Бельгії, щоб допомогти Україні фінансово.

"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, щоб використати вартість російських суверенних активів, заморожених у наших юрисдикціях", – заявив у п’ятницю офіційний представник Стармера.

Euroclear, брюссельський депозитарій цінних паперів, зберігає переважну частину з 210 млрд євро заморожених активів, які хочуть використати для підтримки воєнних зусиль Києва, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.

Центральний банк Росії оголосив раніше в п’ятницю, що подасть позов проти Euroclear до московського суду.

Бельгія неодноразово критикувала Єврокомісію за продовження спроб реалізувати схему кредиту та закликала інші країни ЄС підтримати випуск спільного боргу замість цього. Однак цей варіант наразі блокує Угорщина, яка також категорично виступає проти кредитної схеми.

ЗМІ раніше писали, що Бельгія вимагає "незалежних" і "автономних" гарантій від країн ЄС в обмін на свою підтримку запропонованого кредиту для України за рахунок росактивів.

Читайте детальну статтю на цю тему: ЄС шукає гроші для Києва. Чому Бельгія "блокує" фінансування України за рахунок активів РФ.