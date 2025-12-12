Премьер Бельгии приехал к Стармеру: говорить о "репарационном займе" Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер 12 декабря прибыл в Лондон на встречу со своим британским коллегой Киром Стармером, одной из тем которой станет использование замороженных росактивов для выплаты Украине "репарационного займа".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Великобритания поддержала призывы в ЕС использовать замороженные российские суверенные активы, большинство которых хранится в Бельгии, чтобы помочь Украине финансово.

"Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами, чтобы использовать стоимость российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях", – заявил в пятницу официальный представитель Стармера.

Euroclear, брюссельский депозитарий ценных бумаг, хранит большую часть из 210 млрд евро замороженных активов, которые хотят использовать для поддержки военных усилий Киева, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах ЕС.

Центральный банк России объявил ранее в пятницу, что подаст иск против Euroclear в московский суд.

Бельгия неоднократно критиковала Еврокомиссию за продолжение попыток реализовать схему кредита и призвала другие страны ЕС поддержать выпуск общего долга вместо этого. Однако этот вариант пока блокирует Венгрия, которая также категорически выступает против кредитной схемы.

СМИ ранее писали, что Бельгия требует "независимых" и "автономных" гарантий от стран ЕС в обмен на свою поддержку предложенного кредита для Украины за счет росактивов.

