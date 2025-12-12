ЗМІ описали, яких гарантій вимагає Бельгія для "репараційної позики" Україні 

Бельгія вимагає "незалежних" і "автономних" гарантій від країн ЄС в обмін на свою підтримку запропонованого кредиту для України, який планують надати за рахунок заморожених російських активів.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилось видання Euractiv, пише "Європейська правда".

Ці тексти, що наразі обговорюються послами ЄС, з’явилися на тлі напружених зусиль Євросоюзу переконати Бельгію підтримати так званий "репараційний кредит" напередодні вирішального саміту Європейської ради в Брюсселі наступного тижня.

Euroclear, брюссельський депозитарій цінних паперів, зберігає переважну частину з 210 млрд євро заморожених активів, які хочуть використати для підтримки воєнних зусиль Києва, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.

У низці поправок до юридичної пропозиції Єврокомісії, яку вперше розіслали послам ЄС минулого тижня, Бельгія зазначає, що гарантії мають бути "незалежними та автономними, щоб залишатися в силі навіть у разі, якщо кредит визнають недійсним".

Серед інших ключових вимог Бельгії – щоб інші держави ЄС покривали потенційні юридичні витрати, які може спричинити подання Москвою позову проти будь-якої держави-члена; щоб столиці ЄС не укладали нові інвестиційні договори з Росією та скасували існуючі; а також низка інших заходів для захисту Бельгії від можливої відплати з боку Москви.

Крім того, Бельгія вимагає, щоб сам Euroclear "не ніс відповідальності" за надання репараційного кредиту, а його "директори несли відповідальність лише у випадку грубої недбалості".

Центральний банк Росії оголосив раніше в п’ятницю, що подасть позов проти Euroclear до московського суду.

Бельгія неодноразово критикувала Єврокомісію за продовження спроб реалізувати схему кредиту та закликала інші країни ЄС підтримати випуск спільного боргу замість цього. Однак цей варіант наразі блокує Угорщина, яка також категорично виступає проти кредитної схеми.

Попри те, що Бельгію неодноразово звинувачували у гальмуванні зусиль ЄС щодо впровадження кредиту, поправки можуть свідчити про те, що Бельгія все-таки залучається до опрацювання цього питання.

