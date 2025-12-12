Центробанк Росії позивається проти Euroclear до суду Москви через заморожені активи

Російський Центробанк подав позов до московського суду через "незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків", а також через плани Єврокомісії використати заморожені активи банку.

Про це, як пише "Європейська правда", Центробанк Росії повідомив на своєму сайті.

У Центробанку заявили, що подали позов "про стягнення заподіяних збитків" через дії Euroclear до Арбітражного суду міста Москви.

Ці дії нібито заподіяли "шкоду, обумовлену неможливістю розпорядження грошовими коштами і цінними паперами, що належать Банку Росії".

У позові також йдеться про розгляд Єврокомісією механізмів використання активів Банку Росії "без згоди".

Як стало відомо напередодні, посли ЄС розпочали голосування за заборону повернення заморожених у ЄС російських активів Кремлю в обхід вето Угорщини.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

Більш того, премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключає юридичних заходів, якщо Європейська комісія схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених російських активів.

Водночас у Євросоюзі почали розглядати жорсткіший підхід щодо Бельгії, яка протистоїть ідеї виплати Україні "репараційної позики"; зокрема європейські посадовці не виключають ігнорування бельгійського уряду на чолі з Бартом де Вевером.