В ЄС назвали безпідставним позов РФ проти Euroclear через заморожені активи

У Європейській комісії назвали "спекулятивним" і "безпідставним" позов російського Центробанку до суду у Москві через "незаконні дії депозитарію Euroclear, що завдають збитків", а також через плани Єврокомісії використати заморожені активи банку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, якого цитує Euronews.

Домбровскіс запевнив, що пропозиція Єврокомісії щодо використання заморожених росактивів для виплати Україні "репараційної позики" є юридично обґрунтованою і повністю відповідає законодавству ЄС та міжнародному праву.

"Активи не арештовані, і принцип суверенного імунітету дотримується", – зазначив він.

При цьому, за словами Домбровскіса, в ЄС очікують, що Росія "продовжуватиме ініціювати спекулятивні судові розгляди, щоб перешкодити ЄС дотримуватися міжнародного права і домагатися виконання юридичного зобов'язання Росії щодо компенсації Україні збитків, яких вона завдала".

Він також додав, що всі європейські установи, що володіють російськими активами, від Euroclear до приватних банків, будуть "повністю захищені" від заходів Москви у відповідь.

Режим санкцій вже дозволяє Euroclear "компенсувати" будь-які потенційні збитки, підкреслив єврокомісар.

"Ми висунули пропозицію. Ми впевнені в її законності та судовому захисті", – заявив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

Крім того, премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер не виключає юридичних заходів, якщо Європейська комісія схвалить неприйнятний для його країни план з використання заморожених російських активів.