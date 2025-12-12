В ЕС назвали безосновательным иск РФ против Euroclear из-за замороженных активов

В Европейской комиссии назвали "спекулятивным" и "безосновательным" иск российского Центробанка в суд в Москве из-за "незаконных действий депозитария Euroclear, наносящих ущерб", а также из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные активы банка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, которого цитирует Euronews.

Домбровскис заверил, что предложение Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для выплаты Украине "репарационного займа" является юридически обоснованным и полностью соответствует законодательству ЕС и международному праву.

"Активы не арестованы, и принцип суверенного иммунитета соблюдается", – отметил он.

При этом, по словам Домбровскиса, в ЕС ожидают, что Россия "будет продолжать инициировать спекулятивные судебные разбирательства, чтобы помешать ЕС соблюдать международное право и добиваться выполнения юридического обязательства России по компенсации Украине убытков, которые она нанесла".

Он также добавил, что все европейские учреждения, владеющие российскими активами, от Euroclear до частных банков, будут "полностью защищены" от ответных мер Москвы.

Режим санкций уже позволяет Euroclear "компенсировать" любые потенциальные убытки, подчеркнул еврокомиссар.

"Мы выдвинули предложение. Мы уверены в его законности и судебной защите", – заявил представитель Еврокомиссии.

Сообщалось, что Центробанк РФ подал иск в московский суд из-за "незаконных действий депозитария Euroclear, наносящих ущерб", а также из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные активы банка.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения о финансировании Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

Кроме того, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает юридических мер, если Европейская комиссия одобрит неприемлемый для его страны план по использованию замороженных российских активов.