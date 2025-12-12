В РНБО відреагували на публікацію ЗМІ про зустрічі Умєрова з керівництвом ФБР
В Раді нацбезпеки і оборони не підтвердили і не спростували інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про те, що секретар РНБО Рустем Умєров проводив таємні зустрічі з керівництвом ФБР під час своїх поїздок до США.
Про це "Українській правді" повідомили у пресслужбі РБНО, пише "Європейська правда".
Як зазначили в РНБО, усі зустрічі "відбуваються згідно із завданнями, визначеними керівництвом держави".
Там також додали, що є завдання, які "виконуються офіційно, але не публічно".
"Виходячи з цього ми не підтверджуємо і не спростовуємо чутки про будь-які зустрічі", – додали у пресслужбі.
Раніше видання The Washington Post повідомило, що Умєров проводив таємні зустрічі з директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонджино. Їхній зміст лишається невідомим.
Посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила факт зустрічі Умєрова з керівництвом ФБР і повідомила The Washington Post, що він "обговорював лише питання, пов'язані з національною безпекою", які не можуть бути оприлюднені.
Представник ФБР заявив, що під час зустрічей з Умєровим обговорювалися питання, що стосуються спільних інтересів двох країн у сфері правоохоронної діяльності та національної безпеки.
Нещодавно Умєров та спецпосланець президента США Стів Віткофф провели зустріч щодо "мирного плану".
Попередня така зустріч США та України пройшла 4 грудня у Флориді. Українську делегацію запросили на цю зустріч після американсько-російських переговорів у Москві