В СНБО отреагировали на публикацию СМИ о встречах Умерова с руководством ФБР

В Совете национальной безопасности и обороны не подтвердили и не опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров проводил тайные встречи с руководством ФБР во время своих поездок в США.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе РБНО, пишет "Европейская правда".

Как отметили в СНБО, все встречи "проходят в соответствии с задачами, определенными руководством государства".

Там также добавили, что есть задачи, которые "выполняются официально, но не публично".

"Исходя из этого, мы не подтверждаем и не опровергаем слухи о каких-либо встречах", – добавили в пресс-службе.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Умеров проводил тайные встречи с директором ФБР Кашем Пателем и его заместителем Дэном Бонджино. Их содержание остается неизвестным.

Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подтвердила факт встречи Умерова с руководством ФБР и сообщила The Washington Post, что он "обсуждал только вопросы, связанные с национальной безопасностью", которые не могут быть обнародованы.

Представитель ФБР заявил, что во время встреч с Умеровым обсуждались вопросы, касающиеся общих интересов двух стран в сфере правоохранительной деятельности и национальной безопасности.

Недавно Умеров и спецпосланник президента США Стив Виткофф провели встречу по поводу "мирного плана".

Предыдущая такая встреча США и Украины прошла 4 декабря во Флориде. Украинскую делегацию пригласили на эту встречу после американо-российских переговоров в Москве.