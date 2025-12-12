Під парламентом Грузії – протест проти участі прем’єра у форумі з Путіним

На проспекті Руставелі у Тбілісі відбувається акція протесту, учасники якої виступають, зокрема, проти участі прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе у форумі, на якому також був присутній лідер Росії Владімір Путін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

На акції присутні, серед інших, представники різних партій та активісти. Вони протестують проти участі прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе у форумі, присвяченому Міжнародному року миру і довіри в Туркменістані, на якому також були Путін і лідери інших країн.

На мітингу також перебуває п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала громадян протестувати і вийти на вулиці.

Слід також зазначити, що у п’ятницю в Грузії набули чинності нові обмеження, пов'язані зі зборами та маніфестаціями.

Повідомляли, що в рамках форуму в Туркменістані Кобахідзе позував для "сімейного фото", на якому був присутній і глава Кремля.

Кобахідзе відповів на критику стосовно своєї участі у форумі в Туркменістані.