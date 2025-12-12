Под парламентом Грузии – протест против участия премьера в форуме с Путиным

На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста, участники которой выступают, в частности, против участия премьер-министра Ираклия Кобахидзе в форуме, на котором также присутствовал лидер России Владимир Путин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Грузия Online".

На акции присутствуют, среди прочих, представители различных партий и активисты. Они протестуют против участия премьер-министра Ираклия Кобахидзе в форуме, посвященном Международному году мира и доверия в Туркменистане, на котором также были Путин и лидеры других стран.

На митинге также присутствует пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала граждан протестовать и выйти на улицы.

Следует также отметить, что в пятницу в Грузии вступили в силу новые ограничения, связанные со собраниями и манифестациями.

Сообщалось, что в рамках форума в Туркменистане Кобахидзе позировал для "семейного фото", на котором присутствовал и глава Кремля.

Кобахидзе ответил на критику относительно своего участия в форуме в Туркменистане.