ЗМІ: Стармер призначить нового посла в США до кінця року

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер провів співбесіди з трьома кандидатами на посаду нового посла у США.

Про це стало відомо The Guardian, пише "Європейська правда".

Як стало відомо виданню, Стармер готується призначити нового представника в США до кінця року.

До трьох кандидатів, з якими зустрівся Стармер входять:

бізнес-радник прем’єра Варун Чандр, який допомагав у переговорах щодо низки угод з адміністрацією Трампа;

дипломат, який має стати послом в ООН Крістіан Тернер;

британський посол в РФ Найджел Кейсі.

Як зазначається, Чандра відіграв центральну роль у переговорах щодо двосторонніх угод з США в галузі торгівлі, технологій та фармацевтики і вважається фаворитом Стармера.

Однак, як повідомляється, Міністерство закордонних справ наполягає на виборі кар'єрного дипломата.

Тернер, який раніше обіймав посаду політичного директора Міністерства закордонних справ і високого комісара в Пакистані, та Кейсі, який обіймав посаду високого комісара в Південній Африці і був особистим секретарем з питань закордонних справ Девіда Кемерона і Терези Мей, користуються високою повагою у Вайтголлі.

Посада посла США стала вакантною у вересні після того, як Пітер Мандельсон був звільнений за те, що не розкрив масштаби своїх зв'язків з педофілом-фінансистом Джеффрі Епштейном.

Опубліковані того місяця документи та електронні листи свідчили, що Мандельсон висловлював свою любов і підтримку Епштейну та закликав його "боротися за дострокове звільнення" у 2008 році, коли фінансист був звинувачений у сексуальних домаганнях до неповнолітніх.

Мільярдер Джеффрі Епштейн у 2019 році наклав на себе руки у тюремній камері, чекаючи суду за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми.

В останні місяці справа Епштейна набула особливої політичної ваги у США, коли зʼявились докази можливих близьких відносин покійного і Дональда Трампа, які той публічно заперечує.

На тлі цього Трамп врешті змінив свою позицію і закликав Республіканську партію проголосувати проєкт про публікацію матеріалів справи.

Читайте також: Випробування Епштейном: як Дональд Трамп зіткнувся з найбільшою кризою свого президентства.