СМИ: Стармер назначит нового посла в США до конца года

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел собеседования с тремя кандидатами на должность нового посла в США.

Об этом стало известно The Guardian, пишет "Европейская правда".

Как стало известно изданию, Стармер готовится назначить нового представителя в США до конца года.

В число трех кандидатов, с которыми встретился Стармер, входят:

бизнес-советник премьера Варун Чандр, который помогал в переговорах по ряду соглашений с администрацией Трампа;

дипломат, который должен стать послом в ООН Кристиан Тернер;

британский посол в РФ Найджел Кейси.

Как отмечается, Чандра сыграл центральную роль в переговорах по двусторонним соглашениям с США в области торговли, технологий и фармацевтики и считается фаворитом Стармера.

Однако, как сообщается, Министерство иностранных дел настаивает на выборе карьерного дипломата.

Тернер, который ранее занимал должность политического директора Министерства иностранных дел и высокого комиссара в Пакистане, и Кейси, который занимал должность высокого комиссара в Южной Африке и был личным секретарем по иностранным делам Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй, пользуются большим уважением в Уайтхолле.

Должность посла США стала вакантной в сентябре после того, как Питер Мандельсон был уволен за то, что не раскрыл масштабы своих связей с педофилом-финансистом Джеффри Эпштейном.

Опубликованные в том месяце документы и электронные письма свидетельствовали, что Мандельсон выражал свою любовь и поддержку Эпштейну и призывал его "бороться за досрочное освобождение" в 2008 году, когда финансист был обвинен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Миллиардер Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

На фоне этого Трамп в конце концов изменил свою позицию и призвал Республиканскую партию проголосовать за проект о публикации материалов дела.

