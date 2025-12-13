Потяг Перемишль-Київ у Польщі евакуйовували через підозрілий пакунок
У потязі Перемишль-Київ на території Польщі оголошували евакуацію через підозрілий пакунок.
Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".
Інцидент стався у суботу, конкретний час не повідомляють. Польська поліція отримала інформацію про підозрілий пакунок у потязі Перемишль-Київ.
"Відповідно до процедур, передбачених на такі випадки, було вирішено евакуювати потяг", – повідомила речниця поліції Перемишля. У вагонах було близько 480 пасажирів.
На місце виїхали співробітники поліції, прикордонники, служба охорони залізниці, пожежники та медики.
"Співробітники поліції розслідують обставини інциденту та перевіряють повідомлення", – додала речниця.
У Німеччині раніше цього тижня евакуйовували поїзд через несправну сушарку для рук.
Минулого тижня у Польщі затримали пару іноземців через підозрілу поведінку біля колії.