У Німеччині довелось евакуювати поїзд через несправну сушарку для рук

Неподалік міста Ліндау на півдні Німеччини 220 пасажирів експрес-поїзда довелось евакуювати після загоряння електричної сушарки для рук в одному з вагонів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався ще 5 грудня, коли поїзд Eurocity-Express 197 прямував з Ліндау до Мюнхена, коли пасажири поскаржились на підозрілий запах горіння і дим, а потім спрацювала пожежна сигналізація.

На станції Гергац поїзд був зупинений поза розкладом, і його 220 пасажирів евакуювали. За даними німецької поліції, на місце події прибули великі сили пожежної охорони з п'яти населених пунктів.

Причину підозрілого запаху вдалось встановити лише зараз: як повідомила поліція, сильний дим спричинило тління несправного сушильника для рук у туалеті.

За даними поліції, поїзд більше не використовувався і повернувся на вокзал у Ліндау. Тому пасажири продовжили подорож на замісному автобусі та інших поїздах.

У вересні 2025 року після повідомлення про пожежу в міжміському поїзді на високошвидкісній лінії між містами Роттердам і Бреда було евакуйовано 400 пасажирів.

Перед тим у Болгарії пів доби тривала ліквідація масштабної пожежі на місці аварії потяга, що перевозив понад 30 цистерн з дизелем.