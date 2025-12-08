У Польщі затримали пару іноземців через підозрілу поведінку біля колії

Польські служби затримали двох громадян Бразилії, які поводилися підозріло поблизу залізничної інфраструктури на тлі інцидентів з плануванням підривів залізничних колій.

Як пише "Європейська правда", про це Polsat News повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі Марта Пентковська.

Пентковська повідомила, що затримання пари з Бразилії відбулося ще в середу, 3 грудня.

"Акція була проведена після того, як мешканець Перемишля повідомив про двох осіб, які поводилися підозріло поблизу залізничної інфраструктури", – сказала вона, додавши, що іноземців затримали.

Потім бразильців допитали як свідків і відпустили, не висунувши жодних звинувачень, але розслідування у справі триває, сказала Пентковська.

Це не перший інцидент на залізниці за останні тижні.

Напередодні Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.

Нагадаємо, йдеться про підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави 15-16 листопада.

Перед цим у Польщі ухвалили рішення про заочний арешт обох підозрюваних та видали європейський ордер на арешт одного з українців.