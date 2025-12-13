Поезд Перемышль-Киев в Польше эвакуировали из-за подозрительного пакета

В поезде Перемышль-Киев на территории Польши объявили эвакуацию из-за подозрительного пакета.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу, конкретное время не сообщается. Польская полиция получила информацию о подозрительном пакете в поезде Перемышль-Киев.

"В соответствии с процедурами, предусмотренными для таких случаев, было решено эвакуировать поезд", – сообщила пресс-секретарь полиции Перемышля. В вагонах находилось около 480 пассажиров.

На место выехали сотрудники полиции, пограничники, служба охраны железной дороги, пожарные и медики.

"Сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента и проверяют сообщение", – добавила пресс-секретарь.

В Германии ранее на этой неделе эвакуировали поезд из-за неисправной сушилки для рук.

На прошлой неделе в Польше задержали пару иностранцев из-за подозрительного поведения возле путей.