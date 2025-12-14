У Німеччині заарештували 5 підозрюваних у плануванні теракту на різдвяному ярмарку

У німецькій землі Баварія силові структури запобігли ймовірному теракту на різдвяному ярмарку поблизу Дінгольфінга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

П'ятьох чоловіків заарештували у зв'язку з підозрою у плануванні нападу на різдвяний ярмарок поблизу Дінгольфінга в Нижній Баварії. Щодо чотирьох з них видали ордери на арешт, а одного взяли під превентивний арешт, що підтвердила прокуратура Мюнхена.

За повідомленнями, підозрюваними є троє марокканців, один єгиптянин і один сирієць. 56-річний єгиптянин, як повідомляється, є натхненником групи, який нібито закликав трьох марокканців, які також були заарештовані, здійснити напад. Він нібито оголосив про плани і закликав до їх реалізації в мечеті в районі Дінгольфінг-Ландау.

Участь сирійського підозрюваного все ще незрозуміла, тому він перебуває в попередньому ув'язненні.

За інформацією газет, що належать до баварської медіагрупи, чоловіків заарештували під час операції спецпідрозділу (SEK) поблизу прикордонного переходу Субен.

За словами речниці прокуратури, опублікованими на сайті t-online, план полягав у "здійсненні теракту на різдвяному ярмарку за допомогою автомобіля".

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Герман подякував усім, хто брав участь у цій операції: "Цей випадок вражаюче демонструє чудову оперативність та ефективність наших органів безпеки і показує, що ми здатні захистити наших громадян! Завдяки чудовій співпраці між нашими органами безпеки, кілька підозрюваних було заарештовано за дуже короткий час, що дозволило запобігти потенційному нападу на баварську землю, мотивованому ісламізмом".

Операцію проводило Центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом, до якої також було залучено Державне управління з охорони конституції. За повідомленнями, німецькі органи влади отримали попередження від іноземної розвідки.

Як повідомлялось, у французькому Страсбурзі 27 листопада працівники, які доглядають за зеленими насадженнями, виявили в кущах неподалік різдвяного ярмарку справний пістолет і патрони.

У німецькому Магдебурзі поліція та торговці сперечалися щодо доцільності традиційного різдвяного ярмарку у центрі міста, який ризикує стати ціллю для екстремістів, і щодо того, хто несе ключову відповідальність за заходи безпеки.