В Германии арестовали 5 подозреваемых в планировании теракта на рождественской ярмарке

В немецкой земле Бавария силовые структуры предотвратили вероятный теракт на рождественской ярмарке вблизи Дингольфинга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Пятерых мужчин арестовали в связи с подозрением в планировании нападения на рождественскую ярмарку вблизи Дингольфинга в Нижней Баварии. В отношении четырех из них выдали ордера на арест, а одного взяли под превентивный арест, что подтвердила прокуратура Мюнхена.

По сообщениям, подозреваемыми являются трое марокканцев, один египтянин и один сириец. 56-летний египтянин, как сообщается, является вдохновителем группы, который якобы призвал трех марокканцев, которые также были арестованы, совершить нападение. Он якобы объявил о планах и призвал к их реализации в мечети в районе Дингольфинг-Ландау.

Участие сирийского подозреваемого все еще неясно, поэтому он находится в предварительном заключении.

По информации газет, принадлежащих к баварской медиагруппе, мужчин арестовали во время операции спецподразделения (SEK) вблизи пограничного перехода Субен.

По словам пресс-секретаря прокуратуры, опубликованным на сайте t-online, план заключался в "осуществлении теракта на рождественской ярмарке с помощью автомобиля".

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Герман поблагодарил всех, кто участвовал в этой операции: "Этот случай впечатляюще демонстрирует превосходную оперативность и эффективность наших органов безопасности и показывает, что мы способны защитить наших граждан! Благодаря превосходному сотрудничеству между нашими органами безопасности, несколько подозреваемых были арестованы за очень короткое время, что позволило предотвратить потенциальное нападение на баварскую землю, мотивированное исламизмом".

Операцию проводило Центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом, к которой также было привлечено Государственное управление по охране конституции. По сообщениям, немецкие органы власти получили предупреждение от иностранной разведки.

Как сообщалось, во французском Страсбурге 27 ноября работники, которые ухаживают за зелеными насаждениями, обнаружили в кустах неподалеку рождественской ярмарки исправный пистолет и патроны.

В немецком Магдебурге полиция и торговцы спорили о целесообразности традиционной рождественской ярмарки в центре города, которая рискует стать целью для экстремистов, и о том, кто несет ключевую ответственность за меры безопасности.