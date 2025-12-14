Укр Рус Eng

Зеленський прибув до Берліна

Новини — Неділя, 14 грудня 2025, 14:19 — Іванна Костіна

Президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Берліна.

Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Приземлились у Німеччині", – сказав він журналістам.

Зеленський у вечірньому відеозверненні в суботу повідомив про очікувані зустрічі, зокрема з представниками президента США Дональда Трампа під час свого візиту у Берлін.

Він також анонсував-україно-американський день у Берліні.

"Сьогодні у нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду побачити з деякими нашими лідерами Європи", – сказав Зеленський.

Раніше Associated Press повідомляло, що cпеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер вже прибули до Берліна.

Зеленський Німеччина
