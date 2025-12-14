Зеленський анонсував україно-американський день у Берліні

Президент Володимир Зеленський анонсував переговори з представниками США у Берліні у неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час онлайн-спілкування з журналістами дорогою до Берліна.

Він заявив, що "отримав всі сигнали" щодо останніх пропозицій США щодо мирного плану і готовий до діалогу, "який розпочнеться вже сьогодні".

"Сьогодні у нас україно-американський день в Берліні. Безумовно, я окремо буду бачити канцлера Мерца і, напевно, ввечері ще буду побачити з деякими нашими лідерами Європи", – сказав Зеленський.

Як повідомили ЗМІ, у неділю вранці до Берліна прибули представники США для проведення чергового раунду переговорів, метою яких є укладення угоди про припинення війни РФ проти України.

The Wall Street Journal писало, що спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.