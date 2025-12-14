ЗМІ: Віткофф і Кушнер вже прибули в Берлін

У неділю вранці до Берліна прибули представники США для проведення чергового раунду переговорів, метою яких є укладення угоди про припинення війни РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер були помічені в центрі Берліна фотографом німецького інформаційного агентства dpa.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські, американські та європейські чиновники проведуть серію зустрічей у Берліні в найближчі дні.

"Найголовніше, що я зустрінуся з посланцями президента Трампа, а також відбудуться зустрічі з нашими європейськими партнерами, з багатьма лідерами, щодо заснування миру – політичної угоди про припинення війни", – заявив Зеленський у зверненні до нації в суботу ввечері.

Вашингтон протягом місяців намагався збалансувати вимоги кожної зі сторін, оскільки Трамп наполягає на швидкому припиненні війни Росії і все більше роздратований затримками.

Пошук можливих компромісів натрапив на серйозні перешкоди, зокрема контроль над Донбасом, який здебільшого окупований російськими військами, та гарантії безпеки для України.

Раніше ЗМІ повідомили, що США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов’язкову силу.

The Wall Street Journal писало, що спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.