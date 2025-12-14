Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Приземлились в Германии", – сказал он журналистам.

Зеленский в вечернем видеообращении в субботу сообщил об ожидаемых встречах, в частности с представителями президента США Дональда Трампа во время своего визита в Берлин.

Он также анонсировал украинско-американский день в Берлине.

"Сегодня у нас украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Мерца и, наверное, вечером еще буду увидеть с некоторыми нашими лидерами Европы", – сказал Зеленский.

Ранее Associated Press сообщало, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Берлин.