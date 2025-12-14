 У Польщі виявили залишки "об'єкта, що нагадує дрон"

14 грудня близько 13:00 в селі Желізна Люблінського воєводства Польщі чоловік під час прогулянки лісом помітив частини об'єкта, схожого на дрон.

Про це повідомила поліція Люблінського воєводства, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

На місці знахідки працюють відповідні служби. Ймовірно йдеться про один з безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня.

У повідомленні зазначено, що територію охороняють поліцейські з районного управління поліції в Радзині-Підляському.

"Ми повідомили відповідні служби, зокрема військову жандармерію в Білій Підляській та районну прокуратуру в Радзині-Підляському", – додали.

В ніч з 9 на 10 вересня російські дрони вторглися в повітряний простір Польщі, а отже, і НАТО. Спочатку повідомлялося, що йдеться про 19 безпілотників, потім було повідомлено, що їх було 21.

Частина російських дронів була збита польською армією за допомогою союзників з НАТО. У наступні тижні уламки безпілотників знаходили в декількох воєводствах, найбільше в Люблінському.

10 вересня Польща звернулася до НАТО з проханням про застосування статті 4 Північноатлантичного договору. В рамках цього формату консультації відбулися того ж дня.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Польський прем’єр Дональд Туск казав, що серед дронів, які впали на території Польщі, не виявили БпЛА з бойовою частиною. Але генерал-лейтенант Мацей Кліш заявив, що у ніч проти 10 вересня, коли російські безпілотники масовано порушили повітряний простір Польщі, загроза була серйознішою, ніж вважалося раніше.

Читайте також: Випробування для Польщі та НАТО: які наслідки вже спричинила атака російських дронів.