В Польше обнаружили остатки "объекта, напоминающего дрон"

14 декабря около 13:00 в селе Желизна Люблинского воеводства Польши мужчина во время прогулки по лесу заметил части объекта, похожего на дрон.

Об этом сообщила полиция Люблинского воеводства, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

На месте находки работают соответствующие службы. Вероятно речь идет об одном из беспилотников, которые нарушили воздушное пространство Польши в ночь с 9 на 10 сентября.

В сообщении указано, что территорию охраняют полицейские из районного управления полиции в Радзине-Подляском.

"Мы уведомили соответствующие службы, в частности военную жандармерию в Белой Подляской и районную прокуратуру в Радзине-Подляском", – добавили.

В ночь с 9 на 10 сентября российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши, а следовательно, и НАТО. Сначала сообщалось, что речь идет о 19 беспилотниках, затем было сообщено, что их было 21.

Часть российских дронов была сбита польской армией с помощью союзников по НАТО. В последующие недели обломки беспилотников находили в нескольких воеводствах, больше всего в Люблинском.

10 сентября Польша обратилась к НАТО с просьбой о применении статьи 4 Североатлантического договора. В рамках этого формата консультации состоялись в тот же день.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Польский премьер Дональд Туск говорил, что среди дронов, которые упали на территории Польши, не обнаружили БпЛА с боевой частью. Но генерал-лейтенант Мацей Клиш заявил, что в ночь на 10 сентября, когда российские беспилотники массированно нарушили воздушное пространство Польши, угроза была серьезнее, чем считалось ранее.

