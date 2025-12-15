Каллас анонсировала присоединение к списку санкций ЕС против РФ 40 судов "теневого флота"

В понедельник, 15 декабря, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам будет принято решение о внесении в санкционный список Европейского Союза против России еще 40 судов "теневого флота" РФ.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета.



По словам главы дипломатии ЕС, еще 40 судов российского "теневого флота" попадут под санкции РФ.

"Мы... примем сегодня решение относительно судов "теневого флота". У нас есть еще 40 дополнительных судов, а также их пособники", – сообщила Каллас.



Она добавила, что указанные действия предпринимаются "для того, чтобы лишить Россию средств финансирования этой войны".



Как сообщала "Европейская правда", Европейский Союз решил вводить санкции в отношении судов "теневого флота", которые перевозят российскую нефть, отдельно от санкционных пакетов.

Ранее сообщалось, что в последнее время подсанкционные танкеры подверглись атаке у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".

4 декабря в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.