Туреччина викликала послів України і РФ через атаки на судна "тіньового флоту"

До Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у четвер сказала заступниця міністра закордонних справ Туреччини Берріс Екінчі.

Під час виступу в турецькому парламенті Екінчі сказали, що останніми тижнями Туреччина спостерігає "дуже серйозну ескалацію російсько-української війни з взаємними атаками".

"І зрештою, також відбулись певні атаки в Чорному морі в межах нашої виключної економічної зони. Вчора і сьогодні ми викликали тимчасового повіреного Росії та посла України, щоб висловити нашу стурбованість", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".