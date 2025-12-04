Туреччина викликала послів України і РФ через атаки на судна "тіньового флоту"
До Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у четвер сказала заступниця міністра закордонних справ Туреччини Берріс Екінчі.
Під час виступу в турецькому парламенті Екінчі сказали, що останніми тижнями Туреччина спостерігає "дуже серйозну ескалацію російсько-української війни з взаємними атаками".
"І зрештою, також відбулись певні атаки в Чорному морі в межах нашої виключної економічної зони. Вчора і сьогодні ми викликали тимчасового повіреного Росії та посла України, щоб висловити нашу стурбованість", – додала вона.
Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.
2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".