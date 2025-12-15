Литва розраховує, що 15 грудня Рада ЄС розширить санкції щодо Білорусі

На засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі в понеділок, 15 листопада, може бути прийняте рішення про розширення санкцій щодо Білорусі на вимогу Литви.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Литва хоче, щоб Рада ЄС запровадила додаткові санкції проти Білорусі через вторгнення метеозондів на її територію.

"Це засідання Ради ЄС у закордонних справах є справді важливим для Литви, оскільки ми очікуємо, що колеги-міністри погодяться, і Рада ухвалить додаткові критерії для білоруського режиму санкцій", – заявив Будріс.

Він додав, що ЄС має додати "три пункти до чинного режиму санкцій, пов’язаних з гібридною діяльністю проти Європейського Союзу".

"Нам потрібна солідарність, ми її отримали, тепер нам потрібні об’єднані дії. Ми діємо в такий спосіб сьогодні, і я дуже розраховую на розширення режиму санкцій щодо Білорусі, якщо ця гібридна діяльність проти нас продовжиться". – підкреслив литовський міністр.

"Тільки коли ми єдині, диктатори відступають", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", посли ЄС у середу погодили розширення санкцій проти Білорусі у зв’язку з вторгненням повітряних куль до Литви.

Варто зауважити, з червня 2025 року до Литви з Білорусі потрапило загалом 315 повітряних куль, а пік припав на жовтень, коли було зафіксовано 71 порушення повітряного простору.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі систематичних порушень повітряного простору країни білоруськими метеозондами з контрабандою заявив, що жорсткі санкції – необхідна відповідь на такі дії.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Нагадаємо, 13 грудня після переговорів зі спецпредставником США у Лукашенка оголосили про звільнення 123 політв’язнів та зазначили, що це відбулося "у рамках домовленостей з президентом США і на його прохання" у зв’язку зі скасуванням американських санкцій. 114 звільнених передали Україні.