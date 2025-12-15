Литва рассчитывает, что 15 декабря Совет ЕС расширит санкции в отношении Беларуси

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 15 ноября, может быть принято решение о расширении санкций в отношении Беларуси по требованию Литвы.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.



Литва хочет, чтобы Совет ЕС ввел дополнительные санкции против Беларуси из-за вторжения метеозондов на ее территорию.



"Это заседание Совета ЕС по иностранным делам действительно важно для Литвы, поскольку мы ожидаем, что коллеги-министры согласятся, и Совет примет дополнительные критерии для белорусского режима санкций", – заявил Будрис.



Он добавил, что ЕС должен добавить "три пункта к действующему режиму санкций, связанных с гибридной деятельностью против Европейского Союза".



"Нам нужна солидарность, мы ее получили, теперь нам нужны объединенные действия. Мы действуем таким образом сегодня, и я очень рассчитываю на расширение режима санкций в отношении Беларуси, если эта гибридная деятельность против нас продолжится", – подчеркнул литовский министр.



"Только когда мы едины, диктаторы отступают", – отметил он.



Как сообщала "Европейская правда", послы ЕС в среду согласовали расширение санкций против Беларуси в связи с вторжением воздушных шаров в Литву.



Стоит отметить, с июня 2025 года в Литву из Беларуси попало в общей сложности 315 воздушных шаров, а пик пришелся на октябрь, когда было зафиксировано 71 нарушение воздушного пространства.



Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне систематических нарушений воздушного пространства страны белорусскими метеозондами с контрабандой заявил, что жесткие санкции – необходимый ответ на такие действия.



В октябре Литва закрыла оба пункта пропуска на границе с Беларусью в ответ на полеты воздушных шаров, но снова открыла их, поскольку перебои в воздушном движении, казалось, прекратились.



Напомним, 13 декабря после переговоров со спецпредставителем США у Лукашенко объявили об освобождении 123 политзаключенных и отметили, что это произошло "в рамках договоренностей с президентом США и по его просьбе" в связи с отменой американских санкций. 114 освобожденных передали Украине.