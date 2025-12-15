Прем’єрка Італії про резонансну стратегію нацбезпеки США: "Доброго ранку, Європо"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала нову стратегію національної безпеки президента США Дональда Трампа сигналом тривоги для Європи.

Про це вона сказала у неділю, 14 грудня, під час партійного заходу у Римі, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Виступаючи на фестивалі Atreju, Мелоні сказала, що стратегія Трампа, яка збентежила європейських лідерів, підкреслила намір Вашингтона відступити від континенту і змусити Європу зміцнити свою оборону.

"Виникла тривога, тому що Дональд Трамп чіткіше, ніж його попередники, заявив, що США мають намір відійти від континенту, і що європейці повинні організуватися, щоб захищатися самостійно", – заявила вона.

Відтак вона наголосила, що Європа передала власну безпеку США на 80 років, "думаючи, що цей день ніколи не настане", а також "вдаючи, що це безкоштовно".

"Що я можу сказати? Доброго ранку, Європо. Доброго ранку", – сказала прем’єрка Італії.

Мелоні наголосила, що свобода має свою ціну.

"Європа – це жива цивілізація, яка не просить дозволу на існування навіть у тих інституцій, які нею керують", – зазначила вона.

Також під час свого виступу Мелоні наголосила на підтримці України.

"Ми хочемо, щоб Італія була лояльною до своїх партнерів, але не підкорялася нікому. Ось чому ми з першого дня підтримували Україну. І ось чому ми будемо продовжувати це робити – заради справедливості, але перш за все для захисту наших національних інтересів і безпеки", – підсумувала вона.

Нагадаємо, 5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.

А угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає нову американську стратегію національної безпеки "найважливішим та найцікавішим документом останніх років".

Читайте також: Розворот Трампа: які зміни анонсує нова безпекова стратегія США.