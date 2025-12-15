Премьер Италии о резонансной стратегии нацбезопасности США: "Доброе утро, Европа"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала новую стратегию национальной безопасности президента США Дональда Трампа сигналом тревоги для Европы.

Об этом она сказала в воскресенье, 14 декабря, во время партийного мероприятия в Риме, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Выступая на фестивале Atreju, Мелони сказала, что стратегия Трампа, которая смутила европейских лидеров, подчеркнула намерение Вашингтона отступить от континента и заставить Европу укрепить свою оборону.

"Возникла тревога, потому что Дональд Трамп четче, чем его предшественники, заявил, что США намерены отойти от континента, и европейцы должны организоваться, чтобы защищаться самостоятельно", – заявила она.

Поэтому она подчеркнула, что Европа передала собственную безопасность США на 80 лет, "думая, что этот день никогда не наступит", а также "делая вид, что это бесплатно".

"Что я могу сказать, доброе утро, Европа. Доброе утро", – сказала премьер Италии.

Мелони подчеркнула, что свобода имеет свою цену.

"Европа – это живая цивилизация, которая не просит разрешения на существование даже у тех институтов, которые ею управляют", – отметила она.

Также во время своего выступления Мелони отметила поддержку Украины.

"Мы хотим, чтобы Италия была лояльной к своим партнерам, но не подчинялась никому. Вот почему мы с первого дня поддерживали Украину. И вот почему мы будем продолжать это делать – ради справедливости, но прежде всего для защиты наших национальных интересов и безопасности", – подытожила она.

Напомним, 5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс высказал предположение, что стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

А венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает новую американскую стратегию национальной безопасности "важнейшим и самым интересным документом последних лет".

Читайте также: Разворот Трампа: какие изменения анонсирует новая стратегия безопасности США.