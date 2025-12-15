Лувр не відкрився вчасно через обговорення співробітниками потенційного страйку

Паризький музей Лувр не відкрився в понеділок, 15 грудня, як зазвичай, оскільки співробітники збираються на нараду, щоб обговорити страйк щодо оплати та умов праці.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Зазвичай Лувр відчиняється о 08:00 за місцевим часом, однак у понеділок, 15 грудня, цього не сталося.

Співробітники одного із найвідоміших у світі музеїв зібралися на нараду, щоб обговорити страйк щодо оплати праці та умов праці.

Якщо страйк буде підтверджено, він відбудеться в особливо складний для музею час, який все ще не оговтався від жовтневих подій, коли було викрадено коштовностей на суму 88 млн євро, а також від нещодавніх інфраструктурних проблем, включно із витоком води, який пошкодив старовинні книги.

Відвідувачі, які прибудуть до Лувру в понеділок, можуть зіштовхнутися із частковим або повним закриттям галерей, довгими чергами та обмеженим доступом до певних колекцій, хоча повний масштаб збитків залежатиме від того, скільки з 2200 співробітників музею приєднаються до страйку.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Як свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.