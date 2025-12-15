Укр Рус Eng

Лувр не открылся вовремя из-за обсуждения сотрудниками потенциальной забастовки

Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 10:58 — Уляна Кричковская

Парижский музей Лувр не открылся в понедельник, 15 декабря, как обычно, поскольку сотрудники собираются на совещание, чтобы обсудить забастовку по поводу оплаты и условий труда.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Обычно Лувр открывается в 08:00 по местному времени, однако в понедельник, 15 декабря, этого не произошло.

Сотрудники одного из самых известных в мире музеев собрались на совещание, чтобы обсудить забастовку по поводу оплаты труда и условий труда.

Если забастовка будет подтверждена, она состоится в особенно сложное для музея время, который все еще не оправился от октябрьских событий, когда были похищены драгоценности на сумму 88 млн евро, а также от недавних инфраструктурных проблем, включая утечку воды, которая повредила старинные книги.

Посетители, которые прибудут в Лувр в понедельник, могут столкнуться с частичным или полным закрытием галерей, длинными очередями и ограниченным доступом к определенным коллекциям, хотя полный масштаб ущерба будет зависеть от того, сколько из 2200 сотрудников музея присоединятся к забастовке.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, похитившие из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.

Франция инциденты
