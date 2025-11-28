Останньому учаснику угруповання, яке пограбувало Лувр, оголосили звинувачення

Прокуратура Парижа оголосила звинувачення четвертому учаснику угруповання, яке у жовтні пограбувало паризький музей Лувр.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Чоловікові оголосили звинувачення у причетності до пограбування Лувру в ніч проти пʼятниці. Під час затримання він в основному зберігав мовчання.

Трьох знайомих чоловіка, затриманих разом із ним раніше цього тижня, звільнили без оголошення звинувачень.

Протягом останніх тижнів були арештовані троє інших учасників угруповання – чоловіки віком 34, 39 і 37 років. Також затримували членів їхнього оточення, але без оголошення звинувачень.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії.

Лувр до кінця 2026 року встановить 100 зовнішніх камер в рамках заходів з посилення безпеки після гучного пограбування минулого місяця.