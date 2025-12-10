Звіт щодо пограбування Лувру: грабіжники розминулись із поліцією на 30 секунд

Зловмисники, які викрали з паризького музею Лувр коштовності на суму 90 мільйонів євро, втекли за 30 секунд до того, як на місце злочину прибула поліція.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це свідчить розслідування на замовлення Міністерства культури, результати якого оприлюднили в середу.

Як показало розслідування, у Луврі лише одна з двох камер безпеки працювала поблизу місця, через яке зловмисники проникли в будівлю, а в кімнаті контролю музею не було достатньо екранів з камер спостереження, аби стежити за ситуацією в режимі реального часу.

У звіті за результатами розслідування йдеться, що через відсутність координації поліцію спочатку направили не в те місце Лувру після того, як пролунав сигнал тривоги.

Одним з найдивовижніших відкриттів стало те, що грабіжники пішли лише за 30 секунд до прибуття на місце події поліції та приватної охорони.

"За 30 секунд охоронці Securitas (приватна охоронна компанія. – Ред.) або поліцейські в машині могли б запобігти втечі злодіїв", – сказав керівник розслідування Ноель Корбін.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Нещодавно в адміністрації музею Лувру також підтвердили інформацію у ЗМІ про побутову аварію в будівлі, внаслідок якої постраждали експонати у бібліотеці з єгиптології.