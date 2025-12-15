Укр Рус Eng

Работники Лувра объявили забастовку, музей закрыт

Новости — Понедельник, 15 декабря 2025, 12:45 — Уляна Кричковская

Парижский музей Лувр останется закрытым в понедельник, 15 декабря, после того как сотрудники проголосовали за забастовку по оплате труда и условиям труда.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Забастовка, которую поддержали 400 сотрудниками, была объявлена представителями профсоюзов CFDT, CGT и Sud. Она стала следствием того, что они называют "ухудшением условий труда" и недостаточным количеством персонала.

"Из-за публичных забастовок музей сейчас закрыт", – заявили в Лувре.

В своем сообщении о забастовке профсоюзы заявили, что сотрудники страдают от "постоянно растущей нагрузки" и "противоречивых инструкций", которые мешают им должным образом выполнять свои обязанности.

Профсоюзы требуют нанять больше постоянных сотрудников, особенно в службах безопасности и обслуживания посетителей, а также улучшить условия труда. Профсоюзы также выступают против повышения стоимости билетов на 45% с середины января для туристов из стран, не входящих в ЕС. Это повышение должно помочь финансировать реконструкцию.

Лувр ежедневно принимает примерно 30 тысяч посетителей.

Отметим, забастовка происходит в особенно сложное время для музея, который все еще не оправился от октябрьской кражи драгоценностей на сумму 88 млн евро и недавних проблем с инфраструктурой, включая утечку воды, которая повредила старинные книги.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время бегства.

По делу объявили обвинения четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Как свидетельствует расследование по заказу Министерства культуры, злоумышленники, которые похитили из парижского музея Лувр драгоценности, сбежали за 30 секунд до того, как на место преступления прибыла полиция.

Франция инциденты
