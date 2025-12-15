Навроцкий поделился ожиданиями от встречи с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что во время ожидаемой встречи с президентом Украины в Варшаве надеется начать "восстанавливать элемент партнерства" между странами, который, по его мнению, утрачен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Навроцкий сказал в интервью Wirtualna Polska.

Навроцкий сказал, что ожидаемая встреча с Зеленским в Варшаве, которую Польша предложила организовать 19 декабря, может "открыть новую страницу" в отношениях.

"Мы должны поддерживать Украину, и мы это делаем. Но в то же время мы должны – и, думаю, мне это удастся – обеспечить, чтобы Украина относилась к Польше как к партнеру... Мы потеряли элемент партнерства между Польшей и Украиной, я говорю об этом открыто. Как президент, я не могу соглашаться на то, чтобы к Польше относились просто как к "прихожей", или "коридору" в вопросах, которые для нас стратегически важны", – заявил Навроцкий.

"Партнерство означает открытость к вопросам, которые важны для польского общества, включая исторические... Когда мы видим, что важные для поляков вопросы – как эксгумации на Волыни – даже серьезно не рассматриваются украинской стороной, то возникает вопрос – а где партнерство?" – отметил президент Польши.

Он отметил, что если исторические вопросы важны для большой части польского общества, то это не может не подниматься, как и вопрос защиты польских аграриев. "Есть много таких вопросов. И ни один из них не влияет на стратегическую поддержку Украины в войне", – сказал Навроцкий.

Он отметил, что встреча в Варшаве с Зеленским будет для них возможностью обсудить "вещи, которые не только не реализованы, а во многих случаях еще даже не инициировались".

"Верю ли я, что мы можем достичь партнерства? Да. Я не знаю, какой будет реакция президента Владимира Зеленского, но он знает мои взгляды. Мы действительно поддерживаем Украину и продолжим это делать, но мы должны научиться взаимодействовать как партнеры, а не "младшие партнеры", – сказал Навроцкий.

Он заявил, что может привести примеры "многих ошибок" со стороны президента Украины или украинской дипломатической команды.

"Достаточно вспомнить его заявления на предыдущей Генассамблее ООН, где он сказал, что Украина была один на один в первые дни войны. Но она не была одна, это очевидная неправда. Можно вспомнить заявления Дмитрия Кулебы в Ольштыне об исторических вопросах", – сказал Навроцкий.

Президента Польши спросили, не выглядит ли такое длительное отсутствие визита Зеленского в Варшаву так, словно Польша перестала быть важной для Украины. Навроцкий сказал, что "это тот вопрос, который он тоже задает себе".

"Польша крайне важна для Украины, и Украина должна четко это понимать. Поддержка не может поступать без Польши, это просто невозможно. У меня ощущение, что президент Владимир Зеленский за эти годы слишком привык воспринимать польскую помощь как должное. Уже можно ни в чем с нами не соглашаться, не нужно говорить, потому что мы все сделали и все предоставили", – заявил Кароль Навроцкий.

Напомним, в выходные в Варшаве подтвердили, что польская сторона предложила встречу президентов 19 декабря.

В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что Зеленскому стоит просить о визите к Навроцкому. Президент Украины заявил, что готов приехать на первую встречу с польским президентом Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение.