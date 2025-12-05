Сікорський: корона б Зеленському не впала, якби попросив про візит до Навроцького

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що хоча наполегливе вимагання почестей чи подяк від України під час війни є недоречним, президент Володимир Зеленський міг би попросити про візит до Президентського палацу у Варшаві.

Про це він сказав у п'ятницю в ранковому ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ так відреагував на те, що Кароль Навроцький не збирається їхати до України.

"Наполегливе вимагання вибачень, пошани в ситуації, коли вони борються за життя, викликає у мене огиду, але з іншого боку, президент Зеленський не втратив би свою корону, якби, проїжджаючи Польщею, попросив про візит до Президентського палацу" , – заявив Сікорський.

Ведучий нагадав, що згідно з дипломатичними правилами, президент з меншим стажем відвідує того, хто перебуває на посаді довше, але Сікорський додав, що війна змінює правила.

"Сподіваюся, що це не привід для демонстрації своєї неприязні до країни, яка хоробро бореться і тримає війська Путіна подалі від наших кордонів", – додав Сікорський, коментуючи позицію Навроцького.

Нагадаємо, наприкінці вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповідав, що Навроцький найближчим часом може здійснити візит до Києва.

На початку жовтня посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що українська сторона готує двосторонню зустріч на рівні президентів, яка може відбутись у найближчі тижні.

Наприкінці жовтня голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач сказав, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі з Навроцьким.