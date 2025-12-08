Зеленський готовий їхати на зустріч з Навроцьким до Польщі: "мені потрібна дата"

Президент України Володимир Зеленський готовий приїхати на першу зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким до Польщі, коли отримає відповідне запрошення.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав під час онлайн-брифінгу для ЗМІ після зустрічей у Лондоні 8 грудня.

На запитання про перспективи його першої зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким Зеленський відповів, що "із задоволенням зустрінеться з ним" та що у телефонній розмові з ним дякував за польську допомогу, запрошував його в Україну і пропонував обрати зручну дату.

"Нещодавно я чув сигнал в медіа, що він мене запросив. Ну, напевно, для того, щоб я приїхав, мені потрібна дата. І тоді, якщо президент – офіційно, не офіційно, як він хоче – запросить і запропонує дату, безумовно, я приїду з офіційним візитом в Польщу. Для мене це важливо", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у вересні й жовтні від української сторони лунали сигнали, що українська сторона готує зустріч президентів і вона може відбутись у найближчі тижні – проте далі нічого не відбулося.

Наприкінці жовтня голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач сказав, що президент України Володимир Зеленський має їхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі з Навроцьким.

На початку грудня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський сказав, що Зеленському варто просити про візит до Навроцького.