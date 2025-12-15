Франція просить відкласти голосування щодо торговельної угоди з країнами Південної Америки

Французький уряд закликав відкласти вирішальне голосування країн щодо торговельної угоди між Європейським Союзом і МЕРКОСУР – блоком південноамериканських держав.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Politico та Reuters.

Офіс прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню у неділю, 14 грудня, заявив, що країна "просить відкласти терміни, встановлені на грудень".

В офісі це пояснили необхідністю продовжувати роботу і отримати законні гарантії, необхідні для європейського сільського господарства.

Це відбувається на фінішній прямій до остаточного укладення Європейським Союзом угоди з Аргентиною, Бразилією, Уругваєм і Парагваєм, яка обговорювалася понад 25 років і створить спільний ринок з понад 700 млн людей.

Данія, яка головує в Раді ЄС, пообіцяла провести голосування вчасно, щоб президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змогла 20 грудня вилетіти до Бразилії для підписання угоди.

Країни, що підтримують угоду, включно із Німеччиною, Швецією та Іспанією, стверджують, що занепокоєння Франції вже враховано, вказуючи на запропоновані додаткові запобіжні заходи, покликані захистити європейських фермерів у разі різкого збільшення імпорту латиноамериканської яловичини або птиці.

Однак, оскільки ці запобіжні заходи ще не остаточно узгоджені, Франція заявляє, що все ще не може підтримати угоду, побоюючись, що це може розлютити політично впливову фермерську спільноту країни.

Брюссель також оголосив цього місяця, що планує посилити контроль на кордонах щодо імпорту продуктів харчування, тварин і рослин.

"Ці досягнення все ще є неповними і повинні бути остаточно узгоджені та впроваджені оперативним, надійним і ефективним чином, щоб продемонструвати і оцінити їх повний ефект", – заявили в офісі Лекорню.

Водночас представник Європейської комісії Олоф Гілл заявив у понеділок, 15 грудня, що ЄС все ще розраховує підписати торговельну угоду з МЕРКОСУР до кінця року.

"Ця угода є надзвичайно важливою для Європейського Союзу з економічної, дипломатичної та геополітичної точок зору, а також з погляду нашої відповідальності на світовій арені", – додав він.

Торгова угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.

Нещодавно Рада ЄС схвалила регламент для захисту агросектору в межах угоди з країнами Південної Америки.

Наприкінці листопада близько сотні фермерів у французькій Нормандії влаштували протест проти торгової угоди ЄС із МЕРКОСУР.