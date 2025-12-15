Франция просит отложить голосование по торговому соглашению со странами Южной Америки

Французское правительство призвало отложить решающее голосование стран по торговому соглашению между Европейским Союзом и МЕРКОСУР – блоком южноамериканских государств.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico и Reuters.

Офис премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню в воскресенье, 14 декабря, заявил, что страна "просит отложить сроки, установленные на декабрь".

В офисе это объяснили необходимостью продолжить работу и получить законные гарантии, необходимые для европейского сельского хозяйства.

Это происходит на финишной прямой к окончательному заключению Европейским Союзом соглашения с Аргентиной, Бразилией, Уругваем и Парагваем, которое обсуждалось более 25 лет и создаст общий рынок с более чем 700 млн человек.

Дания, которая председательствует в Совете ЕС, пообещала провести голосование вовремя, чтобы президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен смогла 20 декабря вылететь в Бразилию для подписания соглашения.

Страны, поддерживающие соглашение, включая Германию, Швецию и Испанию, утверждают, что опасения Франции уже учтены, указывая на предложенные дополнительные меры предосторожности, призванные защитить европейских фермеров в случае резкого увеличения импорта латиноамериканской говядины или птицы.

Однако, поскольку эти меры предосторожности еще не окончательно согласованы, Франция заявляет, что все еще не может поддержать соглашение, опасаясь, что это может разозлить политически влиятельное фермерское сообщество страны.

Брюссель также объявил в этом месяце, что планирует усилить контроль на границах в отношении импорта продуктов питания, животных и растений.

"Эти достижения все еще являются неполными и должны быть окончательно согласованы и внедрены оперативным, надежным и эффективным образом, чтобы продемонстрировать и оценить их полный эффект", – заявили в офисе Лекорню.

В то же время представитель Европейской комиссии Олоф Гилл заявил в понедельник, 15 декабря, что ЕС все еще рассчитывает подписать торговое соглашение с МЕРКОСУР до конца года.

"Это соглашение чрезвычайно важно для Европейского Союза с экономической, дипломатической и геополитической точек зрения, а также с точки зрения нашей ответственности на мировой арене", – добавил он.

Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызвало особые проявления недовольства в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше.

Недавно Совет ЕС одобрил регламент для защиты агросектора в рамках соглашения со странами Южной Америки.

В конце ноября около сотни фермеров во французской Нормандии устроили протест против торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР.