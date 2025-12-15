Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром у Берліні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у понеділок офіційно прийняв президента України Володимира Зеленського в Берліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesspiegel.

В обідню пору Штайнмаєр привітав Зеленського рукостисканням та обіймами перед своєю офіційною резиденцією, палацом Бельвю.

Фото: AFP/Ralf Hirschberger

Зеленський розписався в гостьовій книзі федерального президента, після чого обидва глави держав розпочали двосторонню зустріч.

Очікується, що після зустрічі в палаці Бельвю Зеленського має прийняти голова Бундестагу Юлія Кльокнер, а згодом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як повідомлялося, у Берліні в понеділок завершився другий раунд переговорів української та американської делегацій щодо "мирного плану".

В понеділок у столиці Німеччини також очікують також президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єра Британії Кіра Стармера, прем’єра Нідерландів Діка Схоофа, італійську прем’єрку Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб, за повідомленнями ЗМІ, ще у неділю прилетів до Берліна і мав коротку зустріч з перемовниками Трампа.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.