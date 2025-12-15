Зеленский встретился со Штайнмайером в Берлине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник официально принял президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesspiegel.

В обеденное время Штайнмайер поприветствовал Зеленского рукопожатием и объятиями перед своей официальной резиденцией, дворцом Бельвю.

Фото: AFP/Ralf Hirschberger

Зеленский расписался в гостевой книге федерального президента, после чего оба главы государств начали двустороннюю встречу.

Ожидается, что после встречи во дворце Бельвю Зеленского примет председатель Бундестага Юлия Клекнер, а затем канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как сообщалось, в Берлине в понедельник завершился второй раунд переговоров украинской и американской делегаций по "мирному плану".

В понедельник в столице Германии также ожидают президента Франции Эмманюэля Макрона, премьера Великобритании Кира Стармера, премьера Нидерландов Дика Схоофа, итальянского премьера Джорджу Мелони и президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб, по сообщениям СМИ, еще в воскресенье прилетел в Берлин и провел короткую встречу с переговорщиками Трампа.

Согласно графику, который обнародовали в Офисе президента Украины, встреча Зеленского с широким кругом европейских лидеров начнется в 20:00 по Киеву.