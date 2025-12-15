У Берліні закінчилися переговори між делегаціями України та США

У столиці Німеччини в понеділок, 15 грудня, закінчилися переговори між делегаціями України та США щодо "мирного плану".

Як пише "Європейська правда", про це повідомив журналістам радник президента України Дмитро Литвин.

Як відомо, переговори розпочалися вранці 15 грудня, близько 11:00 за місцевим часом. У них взяв участь президент Володимир Зеленський.

Цього ж дня у Берліні очікують також президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єра Британії Кіра Стармера, прем’єра Нідерландів Діка Схоофа, італійську прем’єрку Джорджу Мелоні та президента Фінляндії Александра Стубба.

Стубб, за повідомленнями ЗМІ, ще у неділю прилетів до Берліна і мав коротку зустріч з перемовниками Трампа.

Згідно з графіком, який розкрили в Офісі президента України, зустріч Зеленського з широким колом європейських лідерів розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Попередні переговори між делегаціями України і США за участю Зеленського відбулися 14 грудня.

У Зеленського повідомили, що переговори тривали понад п'ять годин. Спецпредставник американського президента Стів Віткофф заявив про "великий прогрес".