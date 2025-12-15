ЗМІ: Франція та Італія хочуть відкласти голосування щодо угоди з країнами Південної Америки

Франція та Італія начебто домовилися про необхідність відкласти голосування Європейського Союзу щодо торговельної угоди з МЕРКОСУР – блоком південноамериканських держав.

Про це агентству Reuters повідомили два обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники агентства, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон домовилися про необхідність відкласти остаточне голосування Європейського Союзу щодо торговельної угоди з МЕРКОСУР.

Як зазначається, це відбувається на тлі того, як Франція намагається об'єднати інші країни ЄС, щоб сформувати блокуючу меншість проти угоди, про яку домовилася Європейська комісія. Голосування має відбутися в Брюсселі цього тижня.

Раніше писали, що французький уряд закликав відкласти вирішальне голосування країн щодо торговельної угоди між ЄС і МЕРКОСУР.

Торгова угода ЄС з МЕРКОСУР викликала особливі прояви невдоволення у країнах із великим та впливовим агросектором, особливо у Франції та Польщі.

Нещодавно Рада ЄС схвалила регламент для захисту агросектору в межах угоди з країнами Південної Америки.

Наприкінці листопада близько сотні фермерів у французькій Нормандії влаштували протест проти торгової угоди ЄС із МЕРКОСУР.