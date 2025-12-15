СМИ: Франция и Италия хотят отложить голосование по соглашению со странами Южной Америки

Франция и Италия якобы договорились о необходимости отложить голосование Европейского Союза по торговому соглашению с МЕРКОСУР – блоком южноамериканских государств.

Об этом агентству Reuters сообщили два осведомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники агентства, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о необходимости отложить окончательное голосование Европейского Союза по торговому соглашению с МЕРКОСУР.

Как отмечается, это происходит на фоне того, как Франция пытается объединить другие страны ЕС, чтобы сформировать блокирующее меньшинство против соглашения, о котором договорилась Европейская комиссия. Голосование должно состояться в Брюсселе на этой неделе.

Ранее писали, что французское правительство призвало отложить решающее голосование стран по торговому соглашению между ЕС и МЕРКОСУР.

Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР вызвало особые проявления недовольства в странах с большим и влиятельным агросектором, особенно во Франции и Польше.

Недавно Совет ЕС одобрил регламент для защиты агросектора в рамках соглашения со странами Южной Америки.

В конце ноября около сотни фермеров во французской Нормандии устроили протест против торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР.