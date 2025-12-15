Бабіш: було б добре, якби війна закінчилася в річницю вторгнення Росії в Україну

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після першого засідання свого уряду заявив, що було б добре, якби лідери, залучені до мирних переговорів, поставили собі за мету закінчити війну в річницю вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив після першого засідання свого уряду, повідомляє "Європейська правда".

Бабіш висловив сподівання на досягнення перемир'я у війні до Різдва.

"Наближається Різдво, і було б добре, якби пани (Дональд) Трамп, (Емманюель) Макрон, (Фрідріх) Мерц, (Кір) Стармер, (Володимир) Зеленський, (Владімір) Путін домовилися про перемир'я і поставили собі за мету, щоб у цю сумну річницю агресії Путіна проти України 24 лютого ця війна була закінчена, а всі сторони отримали гарантії безпеки", – заявив Бабіш.

Він додав, що сторони конфлікту повинні почати говорити про мир, а не тільки про війну, яка в повному масштабі триває з 2022 року.

Чеський прем'єр висловився за подальшу гуманітарну допомогу Україні через ЄС.

Президент Чехії Петр Павел у понеділок, 15 грудня, призначив членів уряду нового прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

9 грудня Павел призначив Андрея Бабіша премʼєр-міністром Чехії. Бабіш є мільярдером і власником холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Європейського Союзу. Очікувалося, що призначення Бабіша премʼєром Чехії – держави-члена ЄС – може викликати конфлікт інтересів.

11 грудня він відвідав Брюссель, де, зокрема, мав зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

