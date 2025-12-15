Бабиш: было бы хорошо, если бы война закончилась в годовщину вторжения России в Украину

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш после первого заседания своего правительства заявил, что было бы хорошо, если бы лидеры, вовлеченные в мирные переговоры, поставили себе цель закончить войну в годовщину вторжения России в Украину.

Об этом он заявил после первого заседания своего правительства, сообщает "Европейская правда".

Бабиш выразил надежду на достижение перемирия в войне до Рождества.

"Приближается Рождество, и было бы хорошо, если бы господа (Дональд) Трамп, (Эмманюэль) Макрон, (Фридрих) Мерц, (Кир) Стармер, (Владимир) Зеленский, (Владимир) Путин договорились о перемирии и поставили себе цель, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины 24 февраля эта война была закончена, а все стороны получили гарантии безопасности", – заявил Бабиш.

Он добавил, что стороны конфликта должны начать говорить о мире, а не только о войне, которая в полном масштабе продолжается с 2022 года.

Чешский премьер высказался за дальнейшую гуманитарную помощь Украине через ЕС.

Президент Чехии Петр Павел в понедельник, 15 декабря, назначил членов правительства нового премьер-министра Андрея Бабиша.

9 декабря Павел назначил Андрея Бабиша премьер-министром Чехии. Бабиш является миллиардером и владельцем холдинга Agrofert, который получает субсидии от Европейского союза. Ожидалось, что назначение Бабиша премьером Чехии – государства-члена ЕС – может вызвать конфликт интересов.

11 декабря он посетил Брюссель, где, в частности, встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

